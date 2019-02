Apnea, ottima prestazione e biglietto per gli Europei per Babboni

Sport

Repubblica San Marino

| 16:27 - 26 Febbraio 2019

Aldo Babboni distanza finale.

Per il suo 10° anno di vita il Trofeo Apnea Romagna e San Marino ha voluto festeggiare con un’edizione da record. Un’intera giornata di gare per permettere ad un maggior numero di atleti di partecipare. Centotrenta quelli al via, provenienti dal circondario ma anche da varie parti d’Italia (Novara, Asti e Lodi solo per citare alcune città di provenienza), un numero senza precedenti per la gara organizzata dalla Federazione Sammarinese Attività Subacquee in collaborazione con la Polisportiva Sub Riccione e Sub Riccione Gian Neri.

Al via anche alcuni big della specialità: il vice campione del mondo di apnea dinamica Mauro Generali e Livia Bregonzio, vincitrice di tre medaglie d’oro ai Mondiali 2018, accompagnata dal coach Emiliano Scaburri, detentore del record italiano di apnea lineare in acque libere con 118 mt.

A difendere i colori biancazzurri gli atleti della Sub Haggi Statti, capitanati da Emmanuel Santolini. Tra gli Esordienti Alberto Ardini, vincitore di categoria, Daniele Mazza, quinto, e Giuditta Carbone, autrice di una buona prestazione.

Aldo Babboni ha invece gareggiato nella categoria Elite, quella più numerosa, conquistata lo scorso anno. Per lui un ottimo nono posto e una distanza di 128 mt che, oltre a permettergli di confermare la categoria, vale come qualificazione ai Campionati Europei.

La vittoria assoluta è andata a Mauro Generali, che si è imposto con 266 mt; nel femminile, invece, a trionfare è stata, come da pronostico, Livia Bregonzio con 213 mt.

Al termine della giornata si sono svolte le premiazioni, che hanno visto anche la consegna delle targhe di riconoscimento alle società organizzatrici e ai giudici che prestano servizio al Trofeo ininterrottamente da 10 anni.