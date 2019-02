Apnea, la Sub Riccione due volte sul podio al Trofeo Romagna - San Marino

Sport

Repubblica San Marino

| 15:55 - 26 Febbraio 2019

Apnea, Trofeo Romagna San Marino.

Per la Sub Riccione, storica sezione della Polisportiva Riccione che nel 201, domenica di gara al Multieventi Sport Domus di San Marino nel 10° Trofeo di Apnea Romagna - San Marino organizzato dalla Federazione Sammarinese Attività Subacquee in collaborazione con la Sub Polisportiva Riccione e la Sub Riccione Gian Neri. In una competizione dal record di iscritti, con ben 130 atleti in gara, la Sub Riccione è salita sul podio grazie all’ottima prova di Cesari Carli (argento nei 50 metri rana) e Andrea Raschini che ha conquistato il bronzo nell’apnea dinamica con attrezzi DYN categoria Esordienti maschile. Dietro a lui, al quinto posto, si è piazzato Luca Pierfelici. Bene anche Michele Maioli 13° nella specialità 125 metri pinne e Alessandro Zazzarini nei 75 mt pinne.

Dalla Sub Riccione: “Tanti complimenti ai nostri atleti, all’allenatore Domenico Felline e a tutti gli organizzatori della manifestazione, che è stata una vera domenica di festa per il movimento dell’apnea”.

Intanto ben 41 atleti della Sub Riccione era impegnata allo Stadio del Nuoto con l’assistenza di apneisti e subacquei durante i 4 giorni di Campionati Italiani di Salvamento FIN. Da mercoledì a domenica tutti si sono impegnati all’ottimo svolgimento della gara nazionale che ha portato a Riccione oltre 2.000 atleti. “Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato a questa importante manifestazione, in particolare ai responsabili Stefano Pari, Maria Grazia Cecchini e Gastone Serafini, contribuendo a dare lustro alla nostra sezione, alla Polisportiva e alla Federnuoto italiana”.