FOTO Appicca il fuoco per smaltire i rifiuti, colto sul fatto dalla Forestale e denunciato

| 14:50 - 26 Febbraio 2019

I I militari della Stazione CC Forestale di Rimini intervenuti sul posto.

Un 57enne di Riccione è stato sorpreso dai Carabinieri Forestali mentre dava fuoco a un cumulo di materiali (arredi, cartoni, polistirolo) ed è stato denunciato per combustione illecita di rifiuti. I fatti sono avvenuti in via Tavernelle a Rimini. I Carabinieri Forestali sono stati allertati da una segnalazione di una persona sulla sussistenza di fumi fastidiosi e maleodoranti in zona. Giunti sul posto, hanno visto l'uomo e notato il rogo di un cumulo di circa 3 metri cubi di materiali vari, su una superficie di 5 mq. In particolare legnami trattati con vernici, cartoni, polistiroli, inserti di metallo e altro. L'area è stata subito sequestrata per il campionamento e la classificazione dei rifiuti da parte di Arpae.



IL COMMENTO DEL COMANDO GRUPPO CC FORESTALE. “Il Comando Gruppo CC Forestale di Rimini oltre a confermare che, come appunto per il caso descritto, possono essere molto gravi le conseguenze, anche penali, della combustione di rifiuti (tra i quali rientrano a pieno titolo gli arredi di scarto, i legnami verniciati, gli infissi, le plastiche ecc.), coglie l’occasione per suggerire ai cittadini di fare molta attenzione alle ordinanze emesse dai Comuni per migliorare la qualità dell’aria a seguito degli sfioramenti dei parametri relativi alle polveri sottili (PM10). Infatti queste ordinanze vietano tutti gli abbruciamenti, anche quelli di residui vegetali che invece, per le aziende agricole, forestali e assimilabili, in piccoli cumuli e previa comunicazioni al numero verde regionale 800841051, possono essere normalmente autorizzati. I Decreti Antismog vietano tutte le combustioni all’aperto compresi barbecue, falò e quant’altro. Sempre vietate e con gravi conseguenze, in quanto il fatto costituisce illecito penale, sono invece sempre le combustioni di rifiuti”.