Tragedia a Bellaria, fattorino della pizza muore durante una consegna

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 14:05 - 26 Febbraio 2019

Carabinieri e mezzi del 118.

Tragedia in via Nilde Iotti a Bellaria, nella tarda serata di lunedì, luogo in cui ha perso la vita un 21enne di Avellino, impegnato in una consegna per una pizzeria della città. Il giovane è sceso dal motorino e ha suonato al campanello del cliente, che una volta sceso per il ritiro della pizza, ha visto il 20enne cadere al suolo, a causa di un malore improvviso, e battere violentemente la testa. Immediata la segnalazione al 118, che ha prestato i soccorsi al pizzaexpress portandolo in ospedale a Rimini. Purtroppo dopo poco tempo il 21enne ha perso la vita. In via Nilde Iotti, per i rilievi di rito, sono intervenuti i Carabinieri di Bellaria.