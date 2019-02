Sergio Casabianca e Cristina Di Pietro, felice connubio sul palco del teatro degli Amici

Eventi

Rimini

| 13:38 - 26 Febbraio 2019

Sergio Casabianca e Cristina Di Pietro,.

"Stasera siamo qui", spettacolo musicale di Sergio Casabianca e Cristina di Pietro, arriva al teatro degli Amici di Igea Marina. Appuntamento venerdì 1 marzo alle 21. I due artisti sono accompagnati da Francesco Montesi alla tastiera, Federico Lapa alle percussioni, Giuseppe Zanca al basso e tromba.



Cristina di Pietro e Sergio Casabianca, due personalità accomunate da uno straordinario talento artistico, saliranno insieme sul palco del” Teatro degli amici” di Bordonchio per interpretare i brani più famosi dei celebri cantautori italiani che non sono più tra noi. Un viaggio evocativo tra sillabe e note, un racconto musicale per celebrare la bellezza di ciò che hanno scritto e cantato attraverso la passione e l’energia che le voci di Cristina e Sergio sanno trasmettere. Un concerto proposto in forma acustica con Francesco Montesi alla tastiera, Federico Lapa alle percussioni e la nuova presenza di Giuseppe Zanca al basso e tromba; una serata in cui le emozioni si intrecceranno ai ricordi che solo la musica e le canzoni possono risvegliare e rendere indelebili.



Lo spettacolo è proposto dall’Associazione culturale no profit Sorridolibero

Ingresso platea € 15,00

Ingresso Galleria € 13,00

Fino a 12 anni € 7,00



Per info e prenotazioni biglietti:

Wash&Go di Gori Ercole via Marecchiese 284- Rimini Tel. 335 1207464

Prenotazioni on line scrivendo a: ercolegori@gmail.com o sorridolibero@gmail.com