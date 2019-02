Torna Rimini Wellness, dal 30 maggio al 2 giugno la grande kermesse del fitness

Attualità

Spazio esterno della fiera Rimini Wellness.

Riminiwellness sta tornando. La 14esima edizione si preannuncia ricca di novità, di eventi unici, di tendenze da provare e, allo stesso tempo, sempre più internazionale e professionale. La più grande kermesse internazionale dedicata a fitness, benessere, business, sport, cultura fisica e sana alimentazione, organizzata da Italian Exhibition Group, è in programma dal 30 maggio al 2 giugno alla fiera di Rimini e lungo tutta la Riviera romagnola. Produttori di macchine per l'attività fisica, palestre, trainers, scuole e associazioni di categoria, cultori del fisico, le SPA del relax, le scienze riabilitative, ma anche i mondi del turismo e del design: saranno tutti protagonisti di questo grande evento che racchiude sotto lo stesso tetto le maggiori aziende dell'universo wellness. Una manifestazione divenuta negli anni appuntamento leader di riferimento, atteso come momento di debutto e presentazione al mercato di tutte le novità del settore, provenienti dai cinque continenti, grazie a un osservatorio dinamico e strategico che monitora costantemente le tendenze della filiera.



Sempre più in crescita l’anima internazionale di Riminiwellness, dove secondo sono attesi gruppi di visitatori da circa 80 Paesi; in particolare, i mercati più rappresentati saranno quelli di Sud-Est Europa, Sud America, Medio Oriente.



Il successo riscosso ogni anno da questo evento globale è da ricondurre alle due grandi anime di Riminiwellness, per il grande pubblico e per gli operatori che, edizione dopo edizione, dimostrano di saper convivere in maniera armonica, potenziando da un canto le opportunità esperienziali, da cui il claim “You-nique experience” e, dall’altro, di internazionalizzazione della kermesse, focalizzando la formazione professionale come momento imprescindibile per gli operatori del settore.



A maggio ampio spazio verrà infatti dedicato a quest’ultimo ambito, in cui la manifestazione può contare su partner italiani e internazionali notevoli, tra i più qualificati del settore: Europe Active, CONI, Università italiane, Assosport, ANIF- Eurowellness. Con ben 25 sale dedicate a convegni e seminari, i momenti di formazione rivolti a gestori, trainer e corpo docente del mondo fitness saranno molteplici.



Al popolo del benessere, Italian Exhibition Group è pronta a regalare un’edizione indimenticabile all’insegna del divertimento, offrendo ai visitatori una vasta gamma di corsi “fatti su misura” tra i quali ognuno potrà scegliere il più adatto per sé. Gli amanti del fitness troveranno, infatti, un’offerta ancora più personalizzata e discipline nuovissime, frutto della contaminazione tra attività diverse.



Dunque, anche quest’anno la kermesse sarà suddivisa nelle sue tradizionali sezioni: WPro, rivolta ad aziende e professionisti; WFun, per il pubblico active di appassionati; Food Well Expo, l’area dedicata all’alimentazione sana, Rimini Steel, destinata alla cultura fisica e Riabilitec, focalizzata sulle tecnologie innovative di rieducazione motoria.