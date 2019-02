Allo Smoll Store di Dogana il primo totem Cewe per stampare le foto dal cellulare

Attualità

26 Febbraio 2019

Prendersi cura di sé è ancora più bello: dal 28 febbraio la partnership tra il brand Smoll e Cewe sarà l’occasione per vivere un’esperienza d’acquisto unica, all’insegna del divertimento e della creatività. Emozioni e gioia come ispirazione per un momento da vivere con intensità e piena soddisfazione . La gioia diventa contagiosa, grazie alla partnership sancita tra Smoll, la catena di prodotti per l’igiene personale e la pulizia della casa presente con i suoi 30 punti vendita tra San Marino, Emilia-Romagna, Marche e Umbria e Cewe, colosso internazionale nella stampa fotografica on line.



Dalla mattina del 28 febbraio, nei punti vendita di Dogana (RSM) e Fano (PU) sarà possibile effettuare in propri acquisti divertendosi, testando i servizi offerti da Cewe per dare vita ai propri ricordi grazie alla stampa diretta sul punto vendita. Basta infatti collegare il proprio cellulare al Totem presente nel negozio Smoll per stampare in pochi secondi gli scatti preferiti, ma non solo. Mediante la postazione presente nei negozi, sarà possibile condividere i propri ricordi con gli amici, realizzare un calendario un fotobiglietto augurale, tante fotoidee regalo piene di emozione ed originalità.



Si tratta di una nuova formula, appena arrivata in Italia e che sta spopolando in tutta Europa, rivolta a tutti coloro che vogliono ottenere di più dalle proprie foto, liberando la propria passione e creatività.



Per l’occasione, da giovedì 28 febbraio a sabato 2 marzo, aiutata dalle hostess presenti sui punti vendita di Dogana e Fano, la clientela potrà sperimentare questa nuova formula di acquisto, ricevendo un buono per iniziare la propria esperienza con Cewe. L’incontro tra le due aziende nasce dal desiderio di offrire un’opportunità di divertirsi anche sul punto vendita, trasformando il momento d’acquisto in un’occasione di gioia e socializzazione, dando valore alle emozioni. Prendersi cura di sé e della propria casa è un gesto di amore e di ricerca di benessere che trova piena soddisfazione nelle oltre 10.000 referenze del brand Smoll. Un momento di piacere che grazie al sodalizio con Cewe diventa ancora più prezioso e condivisibile con tutti i propri contatti.



“Grazie a questa novità - spiega Massimo Amadei, Business Development Manager di Cewe Italia - desideriamo fornire nuovi stimoli che possano essere fonte di ispirazione, ricerca, curiosità, piacere. Entrambe le aziende si rivolgono a un ampio ventaglio di clientela, dalle famiglie ai singoli individui, accomunati dal desiderio di prendersi cura della propria persona e di quelle care, così come dei propri ambienti di vita. La crescita di Smoll testimonia come il rapporto di fiducia instaurato con i consumatori premi proprio il concetto che condivide con Cewe, ovvero trasformare il momento di acquisto in una piacevole esperienza dedicata a sé e agli altri”.



“Siamo molto orgogliosi di proporre questo servizio innovativo - aggiunge Francesco Manfredi, Responsabile Marketing di Smoll - Dopo questa prima installazione dei due Totem a San Marino e a Fano sarà nostra intenzione proporre questo servizio in tutti i 30 punti vendita Smoll. Consideriamo infatti questo nuovo servizio come una "coccola" in più che vorremmo mettere a disposizione del cliente. Smoll continua a perseguire la sua filosofia e portare avanti quella che è una vera passione per il servizio ai clienti. Il desiderio di fare vivere ogni volta una esperienza di acquisto unica, come fosse la prima è come sempre la priorità della nostra azienda".