Solidarietà ed accoglienza a Gemmano e nei piccoli borghi di collina, una serata per parlarne

Attualità

Riccione

| 12:03 - 26 Febbraio 2019

Panorama di Gemmano.

Gemmano è un paese che, come quasi tutti i piccoli borghi di collina, vede lo sgretolarsi del suo tessuto sociale, l’assottigliarsi delle sue articolazioni economiche e dei servizi, la perdita della sua vitalità.

Gemmano, d’altra parte, è immerso in un paesaggio straordinario, capace di offrire silenzio e bellezza. Un luogo rigenerante, che rende possibile intessere relazioni sincere.

Accogliere ed essere solidali è allora strategia di vita, ma accogliere ed essere solidali è anche dovere stringente di fronte a una umanità che soffre.

Per questo il gruppo di iniziativa civile “Erbe di campo” promuove per venerdì 1 marzo 2019 alle ore 21 presso la sala Pillitteri, piazza Roma a Gemmano, un incontro per riflettere su questi temi con interventi teatrali e la proiezione del film Un paese di Calabria.

Serve mantenere uno sguardo aperto, cogliere e condividere la storia e le tradizioni del posto offrendole in dialogo al resto del mondo e dell’umanità.

Un paese è come un pane. Il lievito muore se non riceve l’alimento di nuova farina. Un paese non può vivere chiuso in se stesso perché è un organismo che continua ad esistere solo se si apre alle tante trasformazioni esterne, accettando nuove esperienze e difficoltà, nutrendosi di nuove energie.

L’invito è aperto a tutti.

Iniziativa sostenuta dalle realtà di solidarietà della provincia di Rimini, con il patrocinio del Comune di Gemmano.