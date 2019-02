Anche San Leo si illumina di meno venerdì 1 marzo

Eventi

San Leo

| 11:47 - 26 Febbraio 2019

San Leo di notte.

“M'illumino di Meno” è la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, ideata nel 2005 da Caterpillar e Rai Radio2 per chiedere ai propri ascoltatori di spegnere tutte le luci che non sono indispensabili. Un'iniziativa simbolica e concreta che fa del bene al pianeta e ai suoi abitanti.

M'illumino di Meno torna il primo Marzo 2019 ed è dedicata all'economia circolare. L'imperativo è riutilizzare i materiali, ridurre gli sprechi, allontanare "il fine vita" delle cose. Perché le risorse finiscono, ma tutto si rigenera: bottiglie dell'acqua minerale che diventano maglioni, carta dei giornali che ritorna carta dei giornali, una cornetta del telefono diventa una lampada, fanghi che diventano biogas. Dall'inizio di M'illumino di Meno, in 15 anni, il mondo è cambiato.

L'efficienza energetica è diventata un tema economico rilevante e le lampadine ad incandescenza che Caterpillar invitava a cambiare con quelle a risparmio energetico, adesso, semplicemente, non esistono più. Ma spegnere le luci e testimoniare il proprio interesse al futuro dell'umanità resta un'iniziativa concreta, non solo simbolica, e molto partecipata.

Si spengono sempre le piazze italiane, i monumenti - la Torre di Pisa, il Colosseo, l'Arena di Verona -, i palazzi simbolo d'Italia - Quirinale, Senato e Camera - e tante case dei cittadini. Si sono spenti per M'illumino di Meno la Torre Eiffel, il Foreign Office e la Ruota del Prater di Vienna. In decine di Musei si organizzano visite guidate a bassa luminosità, nelle scuole si discute di efficienza energetica, in tanti ristoranti si cena a lume di candela, in piazza si fa osservazione astronomica approfittando della riduzione dell'inquinamento luminoso.

M'illumino di Meno è diventata anche la festa degli stili di vita sostenibili, quelli che fanno stare bene senza consumare il pianeta. C'è mancato poco che diventasse legge dello Stato: due proposte, alla Camera e al Senato, hanno chiesto l'istituzione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. L'economia circolare è una buona, anzi ottima, pratica sostenibile: dà alle cose una seconda opportunità, poi una terza e altre ancora. La bellezza del senza fine.

“M'Illumino di Meno 2019” è all’insegna del Ri-generare, e il Comune di San Leo vi aderisce con un programma per tutta la famiglia dal titolo “Illumina la Storia”:

Venerdì 1° Marzo

Palazzo Mediceo, dalle ore 18.30

Laboratorio del Re e La favola del Riciclo

Un laboratorio dedicato al Re-cupero ed al riciclo per creare una lanterna con diversi materiali e per far rivivere tutto ciò che a casa....è meglio non buttare!

Nelle pizzerie e ristoranti del borgo, dalle 19.30 sarà possibile gustare la cena a lume di candela.

Fortezza, ore 21.30

Storie e leggende nella notte

Una suggestiva ed emozionante visita guidata alla soffusa luce delle candele per scoprire luci ed ombre della storia della Fortezza.

Prenotazione consigliata entro Giovedì 28 Febbraio: Ufficio IAT 0541-926967; info@sanleo2000.it

Vi segnaliamo inoltre che in collaborazione con Bimbi a Rimini, sono disponibili biglietti scontati e gratuiti per partecipare alle iniziative previste a San Leo per M’Illumino di Meno 2019. Qui tutte le info per scoprire come ottenerli

Confidando nella massima partecipazione alle iniziative previste per venerdì 1° Marzo 2019, l’Amministrazione Comunale di San Leo mediante “M’illumino di Meno” intende rimarcare l’importanza quanto mai attuale di abbracciare percorsi volti ad una gestione intelligente delle risorse e della produzione da fonti rinnovabili nonché la promozione di attività di sensibilizzazione su come non sprecare energia.