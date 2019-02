"Parla con lei" sesto anno per il ciclo di incontri della Casa delle Donne

| 11:43 - 26 Febbraio 2019

Torna per il sesto anno il ciclo di incontri Parla con lei. Sapienza contro violenza, promosso dall’associazione Coordinamento Donne Rimini, che si svolgerà nella sede della Cineteca comunale (via Gambalunga 27, Rimini) a partire dall’8 marzo.

“Parla con lei” è un momento di confronto e di aggiornamento, rivolto a donne e uomini, il cui intento è approfondire, grazie allo stimolo di libri di recente pubblicazione, alcune tematiche degli studi di genere attraverso prospettive diverse e intersecanti: dal diritto alla storia, dalla linguistica alla filosofia, dalla psicologia al cinema.

Femminicidi, violenze in famiglia, prevaricazioni sul lavoro e nella vita quotidiana, discredito sociale… Le donne combattono ogni giorno la loro battaglia per la parità e la dignità, per i diritti e la valorizzazione. Il Coordinamento Donne Rimini risponde con la cultura. Alla violenza contrappone la sapienza, l’analisi, la riflessione, da compiere insieme, donne e uomini.

Nelle sei edizioni di “Parla con lei” sono passate da Rimini alcune delle studiose e delle autrici più brillanti della nostra generazione, e anche qualche studioso particolarmente sensibile alle tematiche della parità. Per ricordare alcuni nomi: Michela Marzano, Ritanna Armeni, Anna Simone, Donatella Campus, Luisa Pogliana, Giorgia Serughetti, Stefania Cavagnoli, Maria Giuseppina Muzzarelli, Adriana Cavarero, Laura Balbo…

Dopo il grande successo del 2018, con una media di 100 persone a incontro, quest’anno il ciclo si apre venerdì 8 marzo (ore 21) con la proiezione del documentario “La mia casa e i miei coinquilini. Il lungo viaggio di Joyce Lussu” (2016, 56 min.), racconto originale di una delle figure più rappresentative della rivolta antifascista d’Italia. Introdotto dal saluto di Emma Petitti, assessora alle Pari opportunità della Regione Emilia-Romagna, l’incontro vedrà la regista Marcella Piccinini in dialogo con Giulia Palloni, Giusi Delvecchio (presidente Anpi comitato provinciale Rimini) e Francesca Panozzo.

Nella settimana successiva – venerdì 15 marzo (ore 17.30) – Elisa Rossi, sociologa, e Thomas Casadei, docente di Teoria e prassi dei diritti umani, in dialogo con Anna Baccarini ed Elvira Ariano, presentano “Senza di me non vali niente. La violenza verbale, emotiva e psicologica nelle relazioni intime” (Aracne, 2018), volume che propone una riflessione interdisciplinare su significati, cause, manifestazioni, contrasto e prevenzione della violenza maschile sulle donne.

La rassegna prosegue sabato 23 marzo (ore 17.30) con la scrittrice e traduttrice Giulia Blasi che, in dialogo con Oriana Maroni, presenta il suo ultimo libro “Manuale per ragazze rivoluzionarie. Perché il femminismo ci rende felici”, Rizzoli, 2018, in cui invita le donne a fare una rivoluzione che porti tutti – maschi e femmine – a un mondo in cui ciascuno abbia le stesse occasioni per affermarsi secondo i propri talenti e non si senta più obbligato ad aderire ai modelli patriarcali che ancora vengono proposti.

La medicina di genere, ovvero le differenze tra uomini e donne in termini di salute e malattia, è al centro dell’incontro di venerdì 29 marzo (ore 17.30), nel quale le giornaliste Elisa Manacorda e Letizia Gabaglio, in dialogo con Francesca Castellani (Coordinamento Donne Rimini), Rita Turci (presidente di Soroptimist International Club Rimini), Patrizia Ghetti, Ordine dei Farmacisti di Rimini (socia di Soroptimist International Club Rimini) e Loreley Bianconi, consigliera dell’Ordine dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri di Rimini, e coordinatrice del Centro di Formazione Medicina di Genere OMCeO Rimini, presentano “Il fattore X. Il primo libro sulla medicina di genere scritto dalle donne e pensato per le donne” (Castelvecchi, 2010).

Gli incontri di aprile iniziano venerdì 5, sempre alle ore 17.30. Emanuela Abbatecola, sociologa del lavoro, in dialogo con Vera Bessone, presenta “Trans-migrazioni. Lavoro, sfruttamento e violenza di genere nei mercati globali del sesso” (Rosenberg & Sellier, 2018), saggio in cui analizza i porosi confini tra coercizione e autodeterminazione delle donne migranti che lavorano nei cosiddetti mercati del sesso.

“Scienziate nel tempo. 100 biografie” (Ledizioni, 2018) è il titolo del volume che l’autrice Sara Sesti, ricercatrice in Storia della scienza, in dialogo con Alessandra Carlini, presenta venerdì 12 aprile (ore 17.30). Tra le scienziate raccontate nel volume, un'attenzione particolare è rivolta alle italiane, ricordando anche le ricercatrici che in diverse epoche hanno realizzato importanti lavori collettivi.

Nel penultimo appuntamento venerdì 19 aprile (ore 17.30), Irene Strazzeri, sociologa del mutamento e della conoscenza, in dialogo con Ilaria Raimondi e Claudia Cicchetti, presenta “Dal genere alla società. Cittadini, cittadine e famiglie” (Lampi di stampa, 2018) ed esamina due concetti, la parità di genere e la società civile, al fine di comprendere se e che tipo di relazione esista tra loro e quali vantaggi l’agenda femminista contemporanea possa trarre da questa relazione.

“Parla con lei 2019” si conclude mercoledì 24 aprile (ore 17.30) con la storica Laura Orlandini, in dialogo con Giulia Palloni, Giusi Delvecchio e Francesca Panozzo. Orlandini presenta il suo saggio “La democrazia delle donne. I Gruppi di Difesa della Donna nella costruzione della Repubblica (1943-1945)”, BraDypUS Communicating Cultural Heritage, 2018, in cui ricostruisce la storia, a partire dalla fondazione a Milano nel 1943, dei Gruppi di difesa della donna, un’organizzazione femminile che operò nella vita civile durante i lunghi mesi dell’occupazione nazista.

INGRESSO LIBERO

Il ciclo di incontri è promosso dal Coordinamento Donne Rimini onlus in collaborazione con: Casa delle Donne del Comune di Rimini, Biblioteca civica Gambalunga, Cineteca Comunale, CGIL Rimini, ANPI (Comitato provinciale), Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Italia Contemporanea della Provincia di Rimini, Rompi il silenzio onlus e Soroptimist International club Rimini. Con il patrocinio di: Comune di Rimini, Provincia di Rimini, Regione Emilia-Romagna

Per informazioni: Casa delle Donne tel. 0541 704545 – Biblioteca civica Gambalunga tel. 0541 704486