Psicobar, ultimo appuntamento a Rimini per parlare di psicologia al bar

Rimini

| 11:36 - 26 Febbraio 2019

Incontri di psicologia.

Mercoledì 27 febbraio ultimo appuntamento dell'edizione 2019 de “Lo PsicoBar”, incontri di psicologia al bar a cura della dott.ssa Isa Gerlini. Appuntamento alle ore 21 al "Circolo Milleluci" (in via Isotta degli Atti, 8 – Rimini) con lo psicologo Filippo Gibiino che parlerà de “L'amore ai tempi di Narciso”. Ingresso libero con consumazione obbligatoria (5 euro).

“L’amore ai tempi di Narciso”

Il termine narcisismo dalla sfera della psicologia è ormai diventato di dominio comune: lo troviamo nelle rubriche dei giornali, su internet e nelle conversazioni di tutti i giorni. Viene perlopiù utilizzato per descrivere la personalità di chi vuol stare al centro dell’attenzione, prevaricando gli altri. Ma dietro alla parola narcisismo si nascondono comportamenti, sfumature e significati diversi. Tra tutte spicca l’incapacità di amare, infatti amore e narcisismo sono due concetti legati tra loro. Al di là delle singole personalità, ad oggi esiste un vero e proprio stile narcisistico di intendere le relazioni fatto di velocità, insensibilità e mancanza di rispetto per l’altro. Durante la serata esploreremo le diverse forme del narcisismo: dalla semplice insensibilità, al narcisismo più tenace, ai rapporti di coppia dove l’amore diventa impossibile. Quali sono allora le possibili soluzioni e le strade per tornare ad amare liberamente?