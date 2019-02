Calcio giovanile, Santarcangelo: tre successi in trasferta per Juniores, Under 17 e Under 16

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 10:47 - 26 Febbraio 2019

La difesa del Santarcangelo Under 16 respinge un attacco del Cotignola.



Tre vittorie per le squadre giovanili del Santarcangelo Calcio, tutte in trasferta.



JUNIORES

SAMMAURESE – SANTARCANGELO 0-2

Sammaurese: Ramenghi, Paganelli, Solazzo, Cordatore, Crudeli, Muccioli, Zanni, Lisi, Vivo, Pretolani, Pollini. In panchina: Scarponi, Deniku, Hyasa, Cordatore, Morigi, Campinoti, Giacobbe, Valentini. All. Cefariello.

Santarcangelo: Forti, Miori, Alvisi, Dominici, Meco, Fabbri, Savini, Galassi, Bua, Sapori, Guarino. Subentrati: Camaj, Paganelli, Iadevaio. In panchina: Sturniolo, Novelli, Felline, Benvenuti, Ravaglia, Bucci. All. Fusi.

Marcatori: 35’ Bua, 83’ Sapori

UNDER 17

ALFONSINE – SANTARCANGELO 2-4

Alfonsine: Babini, Rossi, Calì, Di tommaso, Mariani, Selva, Monti, celli, Guerra, pasi, Sibilio. Subentrati: Cumali, Fabbri, Manara. In panchina: Corrado, Fabbri L.All. Baldini.

Santarcangelo: Fusconi, Andreoli, Benvenuti, Savini, Paganelli, Renzi, ravaglia, Terenzi, Barbiani, iadevaio, Gjorretaj. Subentrati: Dominici, Pignalosa, Novelli, Soldati. In panchina: Sturniolo. All. Manzaroli.

Marcatori: 24’ 30’ 48’ Ravaglia, 35’ Guerra, 50’ Iadevaio, 57’ Sibilio.



UNDER 16

COTIGNOLA – SANTARCANGELO 0-5

Cotignola: Quarnetti, Patuelli, Bardaro, Pelliconi, Lolli, Bagnolini, Pausini, Fiorillo, Fusini, Vasile, Ramimi. In panchina: Savini, Mazzoni, Regina, Contarini, Wube, Ghinassi.

Santarcangelo: Fabbri, Renzi, Rocchi, Agostini, Guidomei, Guerra, Petricca, Capi, Michelucci, Pironi, Canarelli. Subentrati: Marcello, Boldrini. All. Magnani.

Marcatori: 24’ Michelucci, 35’ Capi, 37’ Agostini, 55’ Michelucci, 75’ Pironi.

Il freddo, un campo non propriamente impeccabile e le numerose assenze non hanno

fermato la squadra del Santarcangelo 2003 (nella foto in maglia rossa). L'undici che mister Magnani ha messo in campo amalgamando numerosi e talentuosi atleti classe 2004 ha nettamente battuto nel gioco e nel risultato i coetanei del Cotignola. I clementini non hanno concesso quasi nulla ai seppur combattenti avversari dimostrando prevalenza in ogni settore del campo. Al 24’ Michelucci apre la cassaforte avversaria seguito al 34’ da Capi ed al 36’ dall'esperto Agostini che, salito dal centrocampo, ha anticipato tutti nell'intercettare in area un pallone respinto dall'impegnatissimo portiere avversario per poi piazzarlo inesorabilmente in rete. Non cambia il copione nel secondo tempo con palla quasi sempre in possesso dei santarcangiolesi. Una minima disattenzione concede non più di un palo in contropiede al Cotignola prima che Michelucci al 55’ e Pironi al 75’ chiudano definitivamente la partita.





UNDER15

SANTARCANGELO – FORLÌ 0-0

Santarcangelo: Rinaldini, Baldacci, Marcello (67’ Morgante), Renzi (67’ Bagli), Guidomei, Esposito, Sacchini (38’ Antonini), Sebastiani, Petricca (45’ Michelucci), Pazzini (55’ Drudi), Capi. All. Bonesso.

Forlì: Dominici, Ravaioli, Palumbo, Conficconi, Medardoni, Cicognani, Pugliese (49’ Eleonori), Casadei, Casalboni, Bertini (52’ Ensini), Castagnoli (67’ Aloe).



UNDER14



BOLOGNA – SANTARCANGELO 3-0

Santarcangelo: Smeraldi, Rossi, Pozzi, Chiaruzzi, Bucchi, Bianchi, Giovannini, Bocca, Michelucci, Drudi, Piastra. Subentrati: Farotti, Raimondi, Esposito, Minni, Antonini, Amati. In panchina: Casadei. All. Tacconi.

Marcatori: 16’ Zenzola, 31’ e 44’ Ferrante.