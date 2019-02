Cicloamatori, svelato il 6° Gran Premio 'Cantina Enzo Ottaviani'

Sport

Il Velo Club Cattolica, sodalizio giallorosso che dal 1952 fa ciclismo nella cittadina romagnola, avvia la stagione agonistica ed organizzativa sabato 2 marzo, organizzando a San Giovanni in Marignano, sul classico “circuito del tramonto”, il 6° Gran Premio “Cantina Enzo Ottaviani” (sponsor della manifestazione), gara cicloamatoriale inserita nel circuito Acsi e riservata a tutti gli enti della Consulta nazionale. Ritrovo fissato alle ore 12 al Chiosco del Gusto presso la stadio comunale di San Giovanni in Marignano: quota di iscrizione di euro 12 e tre partenze in programma. Alle ore 13 super-gentleman A e B, donne e Gentleman di seconda serie. A seguire gentleman di prima serie e veterani di seconda serie. Infine veterani di prima serie, senior e junior. Da ripetere varie volte - a seconda del raggruppamento di categoria – un circuito di 3,7 chilometri. Ogni iscritto sarà omaggiato con una bottiglia di vino. Al primo assoluto di ogni partenza verrà regalato un prosciutto; premi, inoltre, ai primi sette di ogni categoria e ai primi 15 senior e junior (premiati assieme). La società organizzatrice fa sapere che è gradita la pre-iscrizione inviando una e-mail a veloclub.cattolica@email.it indicando nome, cognome, società, categoria, serie e numero di tesserino. Per informazioni: Roberto (335.6079543) e Walter (333.4796562).