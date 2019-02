Karate, ottimo piazzamento per Tommaso Mondaini della Polisportiva Garden Rimini

Sport

Rimini

| 10:20 - 26 Febbraio 2019

Tommaso Mondaini ai campionati italiani con i suoi tecnici.

Grande soddisfazione per la sezione karate del Garden protagonista domenica 24 febbraio ai Campionati Italiani di karate con il suo atleta Tommaso Mondaini classificatosi 11° su 98 iscritti nella sua categoria (juniores).

Un risultato straordinario e inaspettato per Tommaso e per tutta la Polisportiva che per la prima volta portava un suo atleta di karate ad una manifestazione così prestigiosa.

Mondaini è giunto alle finali disputate al Palafijlkam centro olimpico di Ostia Lido (RM) dopo aver superato brillantemente la fase di qualificazione regionale, e anche ad Ostia si è fatto valere confrontandosi con i migliori atleti provenienti da tutte le regioni italiane. Il karateca riminese si è classificato 11° dopo una gara di altissimo livello con grande soddisfazione dei suoi tecnici Simone Montuori e Cindy Castellani che ne curano quotidianamente la preparazione al Garden.

In una gara perfettamente organizzata e sapientemente diretta dalla federazione italiana FIJLKAM si sono messi in atto i nuovi regolamenti in vista dell'entrata del karate alle Olimpiadi nell'edizione di Tokyo 2020.