Calcio giovanile, Gabicce Gradara: per Juniores e Giovanissimi un turno da leoni

| 10:14 - 26 Febbraio 2019

La squadra Giovanissimi del Gabicce Gradara è al terzo posto in classifica.

Due vittorie, entrambe in trasferta, e una sconfitta casalinga è il bilancio del week end delle squadre giovanili del Gabicce Gradara.

JUNIORES

Atletico Alma - Gabicce Gradara 1-2

Il Gabicce Gradara torna alla vittoria e lo fa con un colpaccio sul campo dell'Alma Fano, in rimonta, per 2-1. I padroni di casa, infatti, in avvio di partita vanno a bersaglio sfruttando una incertezza in fase difensiva. La reazione non si è fatta attendere. Grazie ad una manovra efficace e a buone trame di gioco, la squadra di Ferri ha preso in mano il pallino del gioco e al 35' è arrivata al pareggio grazie ad una azione per orchestrata sulla destra: sul tiro cross di Pedini è arrivata la zampata di Marchetti. L'attaccante, cinque minuti dopo, ha piazzato il bis, finalizzando al meglio un cross, questa volta di Mboup.

Nella ripresa la squadra di Ferri ha continuato a macinare gioco sfiorando a più riprese la terza rete non arrivata ora per imprecisione sotto porta ora per bravura dell'avversario. Al 28' ancora Marchetti protagonista: dopo aver scartato un paio di avversari a tu per tu col portiere ha calciato sopra la traversa.

E' stato l'ultimo brivido del match, poi la formazione ospite ha controllato agevolmente la gara. Sabato prossimo match casalingo contro l'Atletico Gallo Colbordolo (15,30).

GABICCE GRADARA: Alessandrini, Galli (40' st. Manna), Tardini, Ricci, Silvagni, Oliva, Galaffi (14' st. Carburi), Cardinali, Marchetti, Pedini, Mboup (25' st. Pennacchini). A disp. Teneggi, Fulvi, Lucarelli, De Mattei. All. Ferri

ALLIEVI

Gabicce Gradara – Arzilla 1-2

Sconfitta casalinga per il Gabicce Gradara per mano dell'Arzilla. E pensare che la gara era iniziata bene. Al 20' la squadra di Magi è passata in vantaggio con Carburi per poi farsi racciuffare sul finire della frazione a causa di una distrazione difensiva. Nella prima parte di gara, comunque, i padroni di casa hanno fatto una buona impressione mettendo in mostra un buon gioco. Nella seconda parte il Gabicce Gradara ha fatto la partita arrivando in zona gol più di una volta, ma con tiri poco efficaci. Ad una decina di minuti dalla fine l'Arzilla ha colpito in contropiede e lì si è chiuso il match. Nel prossimo turno trasferta sul campo dell'Arcobaleno (domenica).

GABICCE GRADARA: Gabellini Luca 8 (5' st. Gabellini Marco), Tardini, Della Chiara, Reginelli, Pelinku (22' st Zangheri), Ugoccioni (5' st. Moroni), Gaudenzi (20' pt. Moroni, 25' st. Oliva), Pizzagalli, Granci, Magi Carburi. All. Magi.

GIOVANISSIMI

Arzilla – Gabicce Gradara 2-4

Continua il buon momento dei Giovanissimi (nella foto esultanti nello spogliatoio) , questa volta corsari sul campo di Santa Maria dell'Arzilla per 4-2. Un successo che consolida il terzo posto della squadra di Campanelli (15 punti) che ora ha nel mirino il Vismara (16) mentre a 18 troviamo la capolista Arcobaleno. L'Arzilla era stata l'unica squadra a battere il Gabicce Gradara nell'andata. Al 1' Cecchini conquista palla a destra, scambio con Simoncelli Elia, servizio per Magi Andrea che di piattone infila il portiere. Al 5' pareggio ospite nato da una azione per via centrale. Al 13' Giacchetti, ben lanciato da Gaddoni, a tu per col portiere calcia fuori. Due punizioni da buona posizione per l'Arzilla non hanno esito. Al 25' nuovo vantaggio del Gabicce Gradara con Cecchini che approfitta di una corta respinta del portiere su tiro di Simoncelli Elia e trasforma in rete. Il primo tempo si chiude sul 2-1.

In avvio di ripresa su angolo Roiu ha l'occasione per siglare il 3-1 ma sul rimpallo il pallone finisce fuori. Al 3' Simoncelli Elia calcia fuori sull'uscita del portiere. Al 9' il 2-2 ospite su punizione centrale dal limite dell'area. Al 13' il portiere devia abilmente in angolo su Cecchini lanciato a rete. Un minuto dopo il gol del 3-2 ad opera di Magi Andrea in mischia nata dopo un angolo di Simoncelli Elia. Al 24' il poker firmato da Simoncelli Elia in area su perfetto lancio di Magi Andrea. Il forcing finale dei padroni di casa non produce effetti. Prossima partita in casa domenica alle 10,30 contro i Carissimi.

GABICCE GRADARA: Simoncelli Riccardo, Della Costanza, Magi Alberto, Ferraro, Del Bianco, Gaddoni, Cecchini, Giacchetti, Magi Andrea, Simoncelli Elia, Giacchetti, Roiu. Nella ripresa sono entrati: Giannone, Trufelli, Caico, Vitan. All Campanelli.