Auto si ribalta in autostrada, traffico in tilt interviene l'elisoccorso

Cronaca

Rimini

| 09:42 - 26 Febbraio 2019

Incidente A14.

Incidente stradale sulla A14 verso le 9 di martedì mattina. Per cause ancora al vaglio un'auto si è ribaltata. E' successo tra Cesena e Rimini nord in direzione sud. Il traffico è al momento bloccato e si sono formati almeno 2 km di coda. Il ribaltamento dell'auto è avvenuto all'altezza del km 110.

Il traffico è stato bloccato e coda anche in direzione di Bologna tra Rimini nord e Valle Rubicone per l'atterraggio l'eliambulanza. Sul luogo dell'evento sono presenti: il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco ed i mezzi di soccorso meccanico-sanitario.