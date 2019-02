Attualità

| 07:59 - 26 Febbraio 2019

La deputata riminese Giulia Sarti.

Richiesta di archiviazione per le accuse rivolte all'ex compagno della deputata riminese Giulia Sarti. L'uomo era stato accusato di truffa ed appropriazione indebita di alcune somme di denaro del conto della Sarti. I soldi "spariti" sarebbero dovuti finire nel Fondo per il Microcredito del Movimento 5 Stelle. Le indagini hanno permesso di appurare che l'Onorevole riminese non poteva non sapere i movimenti che venivano effettuati sul suo conto corrente.