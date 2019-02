Riqualificazione lungomare Nord, pronte le convenzioni da 1,5 miliardi di euro

Attualità

Rimini

| 19:56 - 25 Febbraio 2019

Lungomare Rimini Nord.

"Sono pronte le nuove convenzioni per consentire a 96 tra Comuni e Città metropolitane di mettere in cantiere investimenti per oltre 1,5 miliardi di euro. Le relative lettere sono in partenza dalla Presidenza del consiglio".

Lo comunica Marco Croatti Senatore del Movimento 5 Stelle. "E' un'ottima notizia, perché così sblocchiamo quei bandi periferie che aspettavano l'entrata in vigore del nuovo meccanismo di riparto delle risorse, che adesso verranno erogate solo dopo una rendicontazione dello stato di avanzamento dei lavori. Una misura che garantirà certezza e trasparenza nella spesa delle risorse stesse. Tra questi il Comune di Rimini, per il progetto di riqualificazione del lungomare di Rimini Nord”.



È una ottima notizia per il nostro territorio. Un passo importante che consentirà l’avvio di quei cantieri che ridisegneranno la cartolina del litorale della zona nord della nostra città. Una importante realtà turistica da troppi anni colpevolmente dimenticata. Con operatori in grande affanno per la difficoltà nel proporre una competitiva offerta turistica che includa una cartolina urbana di qualità. Al contrario di quanto possono esibire competitor di riqualificate realtà turistiche vicine.



Confidiamo ora che i cantieri possano partire rapidamente. Anche quelli per l’allargamento di Viale Domeniconi, Viale Serpieri, Viale Caprara e Viale Mazzini, già finanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) con delibera CIPE del 2016.



Dopo tante promesse frustrate e molti lustri di attesa, i cittadini e gli operatori di Rimini Nord meritano risposte concrete e soprattutto risultati tangibili che seppelliscano definitivamente le troppe polemiche del passato. E consentano di guardare al futuro con rinnovato ottimismo.