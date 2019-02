Incidente sulla Marecchiese all'altezza di Corpolò: due feriti e traffico in tilt

Cronaca

Rimini

| 19:43 - 25 Febbraio 2019

Il camioncino uscito fuori strada.

Incidente automobilistico sulla Marecchiese tra la rotonda di Corpolò e l'incrocio di San Martino dei Mulini. Mancavano pochi minuti alle 17.30 quando, alcune auto sono rimaste coinvolte in uno scontro, tra cui un camioncino finito fuori strada. Sul posto sono subito scattati i soccorsi e gli operatori del 118 hanno riscontrato due persone ferite, anche se non gravemente. La dinamica è ancora da ricostruire, sono in corso le operazioni di ricostruzione al vaglio della Polizia Stradale. Sul posto anche i Vigili del Fuoco. A causa dell'incidente, tuttavia, il traffico ha subito forti disagi e rallentamenti.