San Marino Calcio, il ds Melini: 'Che amarezza, la squadra ad un solo punto dalla salvezza diretta'

| 18:53 - 25 Febbraio 2019

Il direttore sportivo Oberdan Melini esonerato col ds Muccioli.

Sono nove giornate che il San Marino non vince: l'ultimo successo risale al 16 dicembre in trasferta con l'Adrense (2-0). da ì n poi un bottino di appena sei punti, insufficiente per il presidente Luca Mancini. Da qui l'esonero.

Il direttore sportivo Oberdan Melini ha appreso la notizia dal dg Marusia Giannini nel pomeriggio. “Ne prendo atto e sono molto dispiaciuto, ma ormai non mi scandalizzo più di nulla in questo mondo del calcio – commenta il dirigente – la proprietà è legittimata a prendere le decisioni che ritiene migliori, da parte mia faccio notare che il San Marino è ad un solo punto dalla salvezza diretta, con una squadra molto giovane tanto che il San Marino è alle spalle del Voghera nella classifica 'Giovani di valore' del proprio girone – continua l'ex direttore sportivo - La squadra è viva. Contro l'Axys Zola abbiamo colpito tre legni e le ultime prestazioni sono state convincenti. Sapevamo che questa stagione per tanti motivi che conosciamo – la sede di gioco, la squadra allestita all'ultimo momento e poi ritoccata in corsa – sarebbe stata complicata. Io ho piena fiducia”.

Melini, le fa più male l'esonero al Forlì della scorsa stagione o al San Marino?

“Entrambi perchè li ritengo immeritati. E non mi pare che al Forlì dopo di me le cose siano cambiate di tanto: i due colleghi che si sono succeduti dopo dic me sono stati entrambi cacciati. Forse i problemi erano altri....”.

ste.fe.