| 18:15 - 25 Febbraio 2019

Stufa gettata nel fosso.

E' da qualche giorno che giace in un canale a bordo strada una stufa come rifiuto. Lo segnala un lettore di altarimini.it tra il lago di Andreuccio e Scavolino nel comune di Pennabilli. Chi sia stato ad abbandonarla non si sa, ma rimane il fatto che la persona resosi autore di un tale gesto è comunque un incivile. Ricordiamo il numero segnalazioni whatsapp di Altarimini 347 8809485.