Calcio D, il San Marino caccia mister Muccioli, il preparatore atletico Rossi e il ds Melini

Sport

Repubblica San Marino

| 17:54 - 25 Febbraio 2019

Da sinistra il ds Oberdan Melini con tecnico Simone Muccioli.





Terremoto in casa del San Marino. All'indomani del pareggio interno con l'Axys Zola nello sparegio salvezza per 1-1, il presidente Luca Mancini ha sollevato Simone Muccioli dall'incarico di allenatore della prima squadra. Via anche il preparatore atletico Mattia Rossi ed il direttore sportivo Oberdan Melini. A tutti e tre vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto sin dal primo giorno con impegno, serietà e correttezza professionale. Il San Marino è in classifica al quint'ultimo posto e sta lottano per evitare i playout.



Seguiranno aggiormenti