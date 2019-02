Unioni civili, Arcigay Rimini presente alla prima cerimonia sul Titano

Attualità

Repubblica San Marino

| 16:43 - 25 Febbraio 2019

L'incontro con i Capitani Reggenti.

Marco Tonti presidente di Arcigay Rimini "Alan Turing", insieme al comitato promotore della legge sulle unioni civili per la Repubblica di San Marino, ha partecipato ufficialmente all'udienza con gli Eccellentissimi Capitani Reggenti, capi di stato della Repubblica di San Martino, in occasione della prima unione civile sul Titano.

"È un onore essere qui a rappresentarvi la riconoscenza da parte di Arcigay per questo passo fondamentale, un passo significativo per l'avvicinamento delle istituzioni al popolo e per il riconoscimento di necessità fondamentali dell'essere umano", ha dichiarato Marco Tonti durante il suo discorso rivolto ai Capi di Stato, "questo riconoscento da parte vostra è un grande onore per me".

I Capitani Reggenti hanno dichiarato la loro gratitudine al comitato promotore della legge, con prima firmataria la prof. Valentina Rossi, per l'alto contributo dato alla società civile e al progresso sociale della Repubblica di San Marino.

Unanime riconoscimento ha avuto il contributo per l'approvazione di questa legge per i/le partecipanti del comitato promotore: Karen Pruccoli, Paolo Rondelli, Lara Conti. E il passo avanti è davvero rivoluzionario per la Repubblica del Titano, visto che solo nel 2004 l'omosessualità è stata decriminalizzata.