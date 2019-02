San Patrignano ricorda Gian Marco Moratti a un anno morte

Attualità

Coriano

25 Febbraio 2019

Gian Marco Moratti assieme ai ragazzi della comunità.

A un anno dalla sua scomparsa, avvenuta il 26 febbraio del 2018, San Patrignano ricorda Gian Marco Moratti, "uno dei padri della comunità - così viene definito in una nota - colui che assieme alla moglie Letizia affiancò Vincenzo Muccioli nell'accoglienza di migliaia di giovani e nella creazione di una delle più grandi realtà comunitarie al mondo".

Quello dell'imprenditore petrolifero lombardo con San Patrignano, viene osservato, è "un legame indissolubile tanto che scelse di farsi seppellire nel cimitero della comunità al fianco di tanti ragazzi che affrontarono il percorso di recupero".

Gian Marco Moratti sarà ricordato con una messa a Milano il 26 febbraio e il giorno dopo, nella mattinata, con una celebrazione in sua memoria all'interno dell'auditorium di San Patrignano officiata da don Fiorenzo, parroco della comunità. Al termine della celebrazione religiosa sarà proiettato un video in suo ricordo".