Riccione, 1 milione e 700 mila euro per lavori su strade, rotonde e marciapiedi

Attualità

Riccione

| 14:23 - 25 Febbraio 2019

Lavori di asfaltatura.

Un investimento di 1 milione e 700 mila euro nel 2019 per la manutenzione straordinaria tra interventi di asfaltature, fresature e bonifiche stradali. “Un impegno economico - commenta l’assessore ai lavori pubblici Lea Ermeti - che fa fronte a allo sforzo straordinario programmato dall’amministrazione in fase di piano triennale dei lavori pubblici 2019-2021. La ratio generale è quella di dare risposte alle esigenze di sicurezza e decoro in tutto il territorio comunale, in relazione alle priorità individuate dagli uffici comunali e alle segnalazioni che durante l’anno vengono presentate dai cittadini”.

Gli interventi, messi in cantiere in base agli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali, danno seguito a lavori necessari che riguardano la sistemazione del manto stradale nei tratti maggiormente compromessi del reticolo viario cittadino.

Tra le strade interessate al piano di manutenzione stradale per l’anno 2019, approvato oggi dalla Giunta Comunale, rientrano l’asfaltatura di viale D’Annunzio, da viale Rismondo a piazzale Azzarita compresa, e da viale Angeloni al ponte sul Marano.

In questo modo la strada interessata al passaggio del Giro d’Italia il prossimo 19 maggio sarà perfettamente percorribile e agevole per gli atleti delle due ruote.

Il piano annuale prevede l’asfaltatura e la sistemazione anche di viale Portofino, dalla rotatoria all’incrocio con via Liguria fino al depuratore, di cui il primo tratto a partire da via Emilia è già stato realizzato, viale San Martino in zona Alba, Corso F.lli Cervi e Piazza Unità a Riccione Paese, via Berlinguer nei due tratti compresi tra la rotatoria di via Empoli e la rotatoria all’uscita in A14 e tra via Fiesole e la rotatoria dei cavalli, piste ciclabili comprese. Bonifiche dalle radici degli alberi e nuove asfaltature anche in via Sardegna, Campania, Piazza Papa Giovanni XXIII, Orazio e Virgilio a mare della ferrovia. Queste sono alcune delle strade in calendario per l’anno in corso.

Dal 28 febbraio inoltre si metterà mano ad altri interventi rimasti dal 2018 in fase di esecuzione tra cui il parcheggio Righi zona via Limentani che verrà anch’essa rialsfaltata, a seguire le vie Manara e Pindemonte, viale Cervinio dove si interverrà anche con la demolizione del marciapiede, nuovi cordoli, pavimentazioni e asfalti, e nuovi scivoli in viale Vespucci



“La manutenzione straordinaria e pianificata si somma ai lavori ordinari di copertura degli avvallamenti - prosegue Ermeti - e agli interventi che quotidianamente, in via d’urgenza, vengono segnalati dai cittadini e che non possono essere procrastinati nel tempo”.