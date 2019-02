Lavoro, la Riviera Romagnola cerca professionisti dell'accoglienza

Attualità

| 14:09 - 25 Febbraio 2019

Nella riviera romagnola soprattutto febbraio e marzo sono tradizionalmente i mesi in cui sulla si stringono i contratti di lavoro per la stagione estiva, che per molte attività inizia già nel periodo pasquale.



Per mettersi in contatto con i potenziali dipendenti, gli imprenditori del settore si affidano a diversi canali di reclutamento, tra cui spicca, da molti anni, anche quello pubblico gestito dai Centri per l'impiego dell'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna.



Consultando il sito dedicato (www.agenzialavoro.emr.it/rimini), alla voce “lavoro stagionale”, è possibile accedere a tutte le offerte attualmente aperte. Quelle inserite dai Centri per l'impiego di Rimini e Riccione, che riguardano le località comprese tra Bellaria e Cattolica, in questo momento sono più di 400. A queste si aggiungono le proposte delle altre province (San Mauro, Gatteo, Cesenatico, Cervia, Milano Marittima).

Ma, attenzione: si cercano soprattutto persone con esperienza specifica (professionale e/o scolastica) e, per chi sta a contatto col turista, con conoscenza di una o più lingue. Più difficile trovare occupazione per mansioni generiche e per chi non ha mai lavorato nel settore.

Il 25 febbraio nella banca dati stagionale dei Centri per l'impiego di Rimini e di Riccione sono pubblicate circa 150 ricerche per personale di sala e bar, un centinaio per la cucina (dagli chef ai commis), altrettanti per pulizia/riassetto delle camere, una cinquantina per l'accoglienza e varie per altre mansioni. Una curiosità: c'è anche la ricerca di un assistente meccanico per bici da corsa da parte di un “bike hotel” di Riccione.





La banca dati per il lavoro stagionale nel settore turistico-alberghiero è un servizio offerto dai Centri per l'impiego per facilitare l'incontro tra domanda e offerta in un territorio altamente vocato all'industria dell'ospitalità. Collaborano al progetto anche le associazioni albergatori, tra cui quelle di Rimini, Riccione e Cattolica.





Per consultare le offerte della zona riminese (quindi Bellaria, Igea Marina, Torre Pedrera, Viserbella, Viserba, Rimini, Bellariva, Rivazzurra, Miramare, Riccione, Misano e Cattolica) occorre accedere alla voce “lavoro stagionale” del sito www.agenzialavoro.emr.it/rimini.

Va sottolineato che la banca dati è aggiornata in tempo reale, poiché i Centri per l'impiego pubblicano immediatamente le offerte che ricevono dai datori di lavoro.



Ogni inserzione specifica la qualifica ed eventuali altri requisiti richiesti (es. conoscenza lingue, conoscenze informatiche, età, ecc.), il periodo di lavoro previsto, l'eventuale fornitura di alloggio, i riferimenti cui inviare il curriculum.



Sempre sul sito i lavoratori possono anche registrarsi per ottenere un account personale, quindi inserire il proprio curriculum.

I nominativi delle persone iscritte e che hanno aggiornato la propria disponibilità saranno inviati dai Centri per l'impiego ai datori di lavoro che chiederanno personale con caratteristiche corrispondenti.

Per aiutare nell’autocandidatura i lavoratori che stanno cercando occupazione nel settore, durante il mese di marzo i Centri per l'impiego di Rimini e di Riccione organizzano momenti di informazione di gruppo. Per partecipare occorre prenotarsi via mail: daniela.baldoni@regione.emilia-romagna.it (per Rimini) oppure odette.susani@regione.emilia-romagna.it (per Riccione).



Chi sta cercando personale per la stagione estiva può richiedere ai Centri per l'impiego i nominativi dei candidati che hanno inserito autonomamente il proprio curriculum nella banca dati.

Si riceverà una lista di nominativi corrispondenti ai profili professionali cercati e in possesso dei requisiti richiesti. Viene offerta anche la possibilità di pubblicare la ricerca di personale, sempre gratuitamente, sul sito dei Centri per l'impiego (informazioni alla voce “Servizi alle imprese” del sito www.agenzialavoro.emr.it/rimini.