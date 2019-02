Addio all'insegnante Fiorenza De Luigi, il cordoglio dell’Amministrazione comunale

Attualità

| 13:28 - 25 Febbraio 2019

Il comune di Rimini in piazza Cavour.

L’Amministrazione comunale esprime il suo più profondo cordoglio per la scomparsa di Fiorenza De Luigi, insegnante in servizio alla scuola comunale “Il Gabbiano”. Insegnante per più di 40 anni, Fiorenza De Luigi ha rappresentato al meglio quello spirito di servizio che ogni giorno i tanti “eroi del quotidiano” portano avanti nelle nostre scuole. Dopo tanti anni di servizio alla scuola per l’infanzia “Il Volo”, Fiorenza De Luigi era attualmente in servizio alla scuola “Il Gabbiano”; scuole, quartieri e famiglie che hanno visto generazioni di bimbi cresciute grazie al suo impegno e che la ricordano con affetto e gratitudine.