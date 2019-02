Luce, acqua e gas: i bonus sociali per ottenere lo sconto

Attualità

Rimini

| 12:28 - 25 Febbraio 2019

Bollette luce, acqua e gas.

Si confermano anche per il 2019 i bonus sociali del Comune di Rimini, che hanno l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico e le famiglie numerose, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua di energia elettrica, gas e acqua.



Si tratta di uno sconto applicato alle bollette che possono ottenere tutte le famiglie che hanno un ISEE inferiore a € 8.197,50 oppure inferiore a € 20.000,00 se hanno più di 3 figli. Le domande, che hanno validità di un anno, vanno rinnovate non prima di un mese dalla loro naturale scadenza e saranno raccolte come ogni anno, presso uno i Caff convenzionati con il Comune di Rimini, durante tutta l’annualità 2019.



Tutte le indicazioni, gli importi degli sconti e l’elenco dei Caff sono consultabili sul sito del Comune di Rimini a questo link http://bit.ly/BonusSociali2019 . L’ufficio di riferimento è l’ Area Sociale - Ufficio bandi di via Ducale, aperto al pubblico da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì e giovedì anche nelle ore pomeridiane dalle 15 alle 17. Tel. 0541 704689.