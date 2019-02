Fiera di San Gregorio, la società 360 Sport presenta in anteprima i centri estivi sportivi

Sport

Morciano di Romagna

| 12:18 - 25 Febbraio 2019

Centro estivo sportivo.

Quest’anno la società ‘360 Sport’ Morciano di Romagna avrà un suo spazio all’interno dell’Antica Fiera di San Gregorio, manifestazione di punta dell’intera Valconca che si terrà dal 9 al 17 marzo. Più precisamente, sabato 16 marzo, in via Stadio, andrà in scena un doppio appuntamento dedicato da un lato ai piccoli sportivi, dall’altro alle loro famiglie. Bambini e ragazzi, da una parte, potranno divertirsi con prove gratuite di tennis e ‘Giocasport’ sul campo in cemento del Circolo Tennis (dalle ore 16 alle 18). In contemporanea il Pala 360 Sport (ex bocciodromo) ospiterà – dalle ore 16.30 alle 17.30 – un seminario dal titolo “Lo sport come strumento di educazione alla vita: il ruolo del genitore nella prevenzione del disagio giovanile” con relatore il dott. Angelo Vicelli. Al termine del seminario, saranno presentate in anteprima le attività del centro estivo sportivo che si svolgerà a Morciano di Romagna dal 10 giugno al 13 settembre. Il centro è rivolto ai bambini dai 4 ai 13 anni di età e proporrà, come di consueto, tantissime attività, sportive e non: dal tennis alla pallavolo, dal basket al baseball, dal calcio all’atletica, dal frisbee al karate, e tanti altri ancora. Non mancheranno le gite (parchi acquatici, maneggio, golf, mare, fattoria didattica e parchi avventura), laboratori teatrali e di pittura, lezioni di inglese, giardinaggio e momenti dedicati ai compiti. Grande novità di quest’anno: il nuovo campo di sabbia con doccia che consentirà di cimentarsi in incontri di beach tennis, beach volley e beach soccer. I bambini saranno sempre supervisionati e guidati nelle varie attività da insegnanti qualificati e da laureati in scienze motorie. Le iscrizioni per l’estate 2019 sono aperte e contano già numerose adesioni. Per iscrizioni o per ricevere ulteriori informazioni potete contattare il numero 348 4442642.