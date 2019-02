Calcio giovanile, weekend tra vittorie e sconfitte per i ragazzi della Marignanese

Sport

San Giovanni in Marignano

| 11:21 - 25 Febbraio 2019

Giovanili della Marignanese in campo.

Weekend con risultati altalenanti per le giovanili della Marignanese che ottengono due importanti vittorie e due sconfitte, equamente suddivise tra sabato e domenica.

Prosegue la striscia positiva la Juniores che dopo la rotonda vittoria dell’ultimo turno con il San Lorenzo, bissa il successo espugnando 2-1 il campo del Vallesavio, trascinata dalla doppietta del bomber Antonelli. Per la band di Di Nunzio tre punti d’oro in ottica salvezza e sabato arriva il Coriano per un altro delicato derby.

Sempre sabato altro risultato positivo per i Giovanissimi di mister Antonioli che hanno superato con un bel 4-1 la Promosport e veleggiano nelle parti alt della classifica. Per i giovani gialloblu a segno il solito Gili (doppietta per lui), Lorenzi e Pizzolla.

Ko invece per l’altra squadra Giovanissimi scesa in campo a Morciano contro lo Junior del Conca: 5-0 il risultato finale per i padroni di casa.

Sconfitta di misura invece per gli Allievi reduci da due ottime prove ma usciti senza punti da Viserba superati 1-0 dagli avversari al termine di un match molto equilibrato e comunque ben giocato dai ragazzi di Bacchini.