Nuoto, campionati Regionali Master, buona prestazione degli atleti del Garden Rimini

Rimini

25 Febbraio 2019

Atleti del Garden protagonisti della staffetta.

Si chiude con una buona prestazione di squadra del Garden Sporting Center l’edizione invernale dei Campionati Regionali Master che per la prima volta si sono tenuti in vasca lunga e corta divisi in tre giornate: 11° posto di squadra con 33 medaglie conquistate per gli atleti della Polisportiva.

Gli atleti del Direttore Tecnico Alessandro Fuzzi hanno conquistato un doppio oro con Giuseppe Fantini negli 800 e 1500 stile libero m80, Fabio Bernardi nei 50 delfino e 200 dorso m60, Domenico Olivieri nei 50 delfino e nei 200 dorso m80, Pierfranco Agrestini nei 200 stile libero e nei 200 rana m75, Raffaella Boga nei 50-100 dorso m45, Renzo Bacchini 50-100 rana m60 e Filiberto Bonduà nei 200 rana e 100 misti m80. Doppio alloro per la imbattibile staffetta 4 x 50 stile libero e mista m320 composta dal quartetto: Domenico Olivieri, Pierfranco Agrestini, Filiberto Bondua’ e Giuseppe Fantini che così conquistano quattro medaglie d’oro ciascuno in questi Campionati Regionali.

Un oro a testa per Davide Boga nei 50 dorso m50, Clelia Bartolomei m30, Massimiliano Massa m50. Danila Fabbri 400 sl m25,Marco Zaoli 100 dorso m60, Marise Dasilva 200 misti m55, Massimo Matteoni 50 stile libero m70 e Renzo Pasini 100 stile libero m60,

Ancora podi, questa volta d’argento per Danila Fabbri negli 800 stile libero m25, Susanna Rinaldini negli 800 e 1500 stile libero m30, Gianfranco Briamo 800 stile libero m65 , Daniele Piva 100 misti m55, Renzo Pasini 50 stile libero m60 e Clelia Bartolomei 400 stile libero m30

Un bronzo ciascuno per Andrea Calise nei 50 dorso m35 e Massimo Matteoni nei 50 dorso m70

“Chiudiamo questi Campionati Regionali soddisfatti, con 24 titoli conquistati dai nostri master ed altre medaglie da podio (9) per una 11° piazza nella classifica generale su circa 50 società partecipanti” dichiara il responsabile dei master Alessandro Fuzzi.