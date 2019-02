Enrico Lo Verso porta Pirandello al Teatro di Novafeltria, venerdì 1 marzo

Eventi

Novafeltria

| 09:46 - 25 Febbraio 2019

Enrico Lo Verso.

Il Teatro Sociale Novafeltria ospita un grande classico del teatro contemporaneo, venerdì 1 marzo alle ore 21, Enrico Lo Verso porterà in scena il capolavoro di Luigi Pirandello "Uno nessuno centomila", che la mattina dello stesso giorno, alle ore 10.30, sarà rappresentato per gli studenti e gli insegnanti delle scuole superiori di Novafeltria.

L’omaggio a Luigi Pirandello si compie attraverso l’adattamento teatrale del più celebre dei suoi romanzi: la storia di un uomo che sceglie di mettere in discussione la propria vita, a partire da un dettaglio, minimo insignificante. Le cento maschere della quotidianità, lasciano il posto alla ricerca del sé autentico, vero, profondo. L’ironia della scrittura rende la situazione paradossale, grottesca, accentua gli equivoci. La vita si apre come in un gioco di scatole cinesi, e nel fondo è l’essenza: abbandonare i centomila, per cercare l’uno, a volte può significare fare i conti con il nessuno.

La rappresentazione dello spettacolo a Novafeltria è realizzata con la collaborazione di ATER – Circuito Regionale Multidisciplinare

Grazie al contributo degli Amici del Teatro, la solidarietà del pubblico del Teatro Sociale Novafeltria e dei cittadini della Comunità della Valmarecchia, anche per lo spettacolo di venerdì 1 marzo sono disponibili 6 Biglietti sospesi: 6 Biglietti omaggio per i cittadini di Novafeltria e dei Comuni della Valmarecchia.

Per informazioni sulla modalità di consegna dei Biglietti sospesi: Biglietti omaggio, è necessario chiamare il numero 333.3474242.