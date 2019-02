Basket C Silver, gli Angels volano al secondo posto: battuta la Vis Persiceto per 65-60

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 22:04 - 24 Febbraio 2019

Giacomo Zannoni protagonista di un'altra prova maiuscola: top scorer con 20 punti.



Nello scontro d’alta classifica gli Angels battono la Vis Persiceto per 65-60 (17-15, 33-30, 41-46, 60-65) in una partita dal clima teso con le difese protagoniste. Primo quarto e gli Angels grazie a Lucchi e Zannoni si portano sul 13-8 , reazione di Tomesani & c che impattano a quota 13 poi mettono la freccia e chiudono il quarto avanti 17 a 15. De Martin ha qualche problema al ginocchio ed è Russu che si occupa del lunghissimo Mancin, le due squadre rimangono a contatto anche se è un buon Fornaciari con le sue iniziative a portare i suoi avanti. Albertini s’iscrive alla partita con una tripla e il quarto termina 33-30 per Persiceto.

Nel terzo quarto parte forte capitan Fusco e una grande difesa porta avanti i ragazzi di coach Evangelisti . Coach Berselli chiama timeout ma la musica non cambia gli Angels volano a più 7 e chiudono il quarto avanti 46-41 con un super Zannoni. Ultimo quarto e Santarcangelo è avanti di 9 punti poi si accende Coslovi con 7 punti consecutivi e Vis imapatta sui 50 pari. Contro break che parte con una bomba di Raffaelli e i contropiedi di Fornaciari fino al 59-50. Persiceto rientra ma nell’ultimo minuto i liberi di Zannoni e Fornaciari chiudono con i liberi la contesa sul punteggio di 65- 60. Grande vittoria che lancia gli Angels al secondo posto (30 punti con Olimpia Castello) in attesa del big match contro il Molinella primo in classifica sabato al Pala Sgr.



Il tabellino

Persiceto: Tomesani 10, Mancin, 6 Albertini 16,Pedretti ne, Coslovi 15, Cornale 4, Guidi ne Rusticelli 6, Vaccari, Lorusso 3, Cornale 4, Vaccari, Gamberini ne, Alvisi ne. All. Berselli

Angels: Zannoni 20, Colombo 2, Fornaciari 13, De Martin 2, Fusco 5 , Raffaelli 5, Lucchi 10, Russu, 8 Adduocchio ne , Massaria ne. All Evangelisti

Arbitri: Ragazzi , Ferrari.