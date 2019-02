Volley A2 femminile, l'Omag stende Caserta e si issa al secondo posto con Trento e Mondovì

Sport

San Giovanni in Marignano

| 19:41 - 24 Febbraio 2019

Vittoria importante da tre punti per la Omag di San Giovanni in Marignano che così riscatta le due sconfitte di fila: 3-1 al casertaIn questo modo la squadra di Saja balza al secondo posto in classifica con 19 punti in coabitazione con Trento e Mondovì, alle spalle della capolista Bartoccini Perugia (25 punti).

IL TABELLINO



OMAG - GOLDEN TULIP 3-1

OMAG S.GIOV. IN MARIGNANO: Lualdi 3, Battistoni 1, Fairs 21, Caneva 6, Manfredini 22, Saguatti 16, Gibertini (L), Gray, Casprini, Mazzotti. Non entrate: Pinali, Guasti, Mandrelli. All. Saja.

GOLDEN TULIP VOLALTO 2.0 CASERTA: Cella 8, Frigo 11, Matuszkova 2, Melli 15, Repice 8, Dalia 4, Ghilardi (L), Perez Gonzalez 5, Fucka 3, Giugovaz, Maggipinto. Non entrate: Trevisiol. All. Bracci.

ARBITRI: Sabia, Verrascina.

PARZIALI: 25-22, 21-25, 25-21, 25-11.

NOTE: Durata set: 26′, 27′, 25′, 20′ ; Tot: 98′.

RISULTATI

Barricalla Cus Torino-Lpm Bam Mondovì 3-1

Bartoccini Gioiellerie Perugia-Volley Soverato 3-1

Conad Olimpia Teodora Ravenna-Itas Città Fiera Martignacco 3-2

Omag San Giovanni in Marignano-Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta 3-1

Delta Informatica Trentino-Zambelli Orvieto 3-0

CLASSIFICA

Bartoccini Gioiellerie Perugia 25; Lpm Bam Mondovi’ 19; Omag S.Giov. In Marignano 19; Delta Informatica Trentino 19; Volley Soverato 18; Barricalla Cus Torino 17; Zambelli Orvieto 17; Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta 13; Conad Olimpia Teodora Ravenna 10; Itas Citta’ Fiera Martignacco 8.