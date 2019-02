Fiamme da canna fumaria, distrutto un appartamento a Bellaria

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 19:29 - 24 Febbraio 2019

Vigili del fuoco circoscrivono e spengono le fiamme.

Domenica pomeriggio, intorno alle 15.50, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in un'abitazione di via Aspromonte, a Bellaria, per spegnere un incendio. Le fiamme si sono generate nella canna fumaria del camino, provocando danni sostanziosi: al primo piano nel rivestimento in legno del soggiorno e ad alcuni mobili, ma anche all'intonaco del solaio, a causa del fumo. I danni più ingenti quelli all'impianto elettrico dell'abitazione, che è inagibile.



INTERVENTI A CATTOLICA. Nella giornata di domenica i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire anche in viale Bovio a Cattolica, dove il forte vento ha fatto cadere alcune piante. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.