Calcio 1a Cat: botta e risposta Savio Verucchio, Bruma salva i rosanero (1-1)

Cesena

| 18:56 - 24 Febbraio 2019

SAVIO: Sanzani, Porcelli, Ramilli (63' Pagliarani), Magrini, Mazzavillani, Focaccia (72' Montaletti), Rocchi, Banila, Mancini (77' Marino), Filipi, D'amico

A disposizione: Giordani, Bernardi, Alvisi, Dadina, Scortichini, Boschetti. All. Bonacci

VERUCCHIO: Maggioli, Colonna, Campidelli, Tentoni, Schipano, Semprini, Bruma, Genghini, Dragoni, Tellinai (85’ Vertaglia), Ronchi (77’ Michilli)

A disposizione: Palmieri, Girometti, Muccioli, Ugolini, Radu, Clementi, Colonna All. Nicolini

ARBITRO: Milandri di Cesena

RETI: 43’ Filipi, 69’ Bruma

NOTE: ammoniti Focaccia, Semprini, Magrini, Mancini, Mazzavillani, Bruma, Porcelli.



Giusto pari per 1-1 tra Savio e Verucchio. Sono gli ospiti a sfiorare il gol al 24' con una punizione di Dragoni, Sanzani respinge con bravura. Al 43' il Savio passa in vantaggio: azione in solitaria di Filipi che parte dal lato sinistro, vicino alla metacampo, supera abilmente due avversari, entra in aria e calcia spiazzando Maggioli. Al 53’ ci riprovano i padroni di casa con un tentativo di Rocchi da buona posizione, ma la palla termina a lato. Al 60’ ancora una punizione dal limite per Dragoni respinta però dalla barriera. Il pareggio del Verucchio arriva al 69’: cross dalla trequarti per Bruma che, approfittando di un'indecisione di Pagliarani, può superare il portiere locale. Nel finale un’occasione per il Savio con Marino che calcia debolmente da fuori area, ma la palla termina tra le braccia di Maggioli.