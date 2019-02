Calcio Promozione: Barbanti saracinesca, è 0-0 tra Stella e Torconca

Sport

Rimini

| 18:48 - 24 Febbraio 2019

Nel riquadro Giacomo Barbanti, portiere Torconca.

STELLA: Gamberini F., Nardi, Fabbrucci, Fabbri (80' Tomassoni), Angelini, Ferraro; Gamberini A. (89' Pasculli), Lazzaretti; Garcia Rufer (58' Della Croce), Greco (85' Gabellini), Salvemini.

In panchina: Montalbano, Bellicchi, Verdinelli, Tordi, Gogoli. All. Boldrini.

TORCONCA: Barbanti, Averhoff, Franca, Capanna (70' Baffioni), Vaccarini, Postacchini; Ottaviani (78' Gasperini), Ferrani; Pasolini (70' Guenci), Picchi, Gambelli.

In panchina: Pratelli, Mendy, Valeri, Diop, Cecchi, Formica. All. Vergoni.

ARBITRO: Colella di Rimini.

NOTE: ammoniti Nardi, Ferraro, Tomassoni, Capanna.



Gara aperta e combattuta fra due squadre a caccia di punti salvezza. Parte bene la Stella che chiama in causa l'ottimo Barbanti: all'11' il portiere ex Rimini si salva su un tiro di Salvemini da due passi, deviato miracolosamnete in corner. Per gli ospiti la miglior occasione è di Ottaviani, che da pochi passi mette fuori di testa. La ripresa parte con lo stesso copione del primo tepo: la Stella alla ricerca del vantaggio e gli ospiti attenti a chiudere tutte le vie che portano dalle parti di Barbanti. Ci prova ancora una volta Greco, ma il portiere ospite è attento a deviare in angolo. Gamberini è invece attento nel bloccare un'insidiosa conclusione ospita da distanza ravvicinata. La Stella sfiora il gol da tre punti all'88', ma Barbanti è ancora super: il portiere devia di piede il tiro di Salvemini, presentatosi solo davanti al portiere.