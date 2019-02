Calcio Eccellenza, solo un punto per il Cattolica fermato dal Medicina

Sport

Cattolica

| 18:27 - 24 Febbraio 2019

Cattolica è stato fermato sul pareggio al Calbi dal Medicina.





Pareggio al Calbi tra Cattolica e Medicina, appaiate in classifica a quota 27. Nel primo tempo al 13' vantaggio ospite su un errore della retroguardia di casa: Tonelli può presentarsi a tu per tu con Rossini e superarlo. Nella ripresa al 6′ Sartori colpisce un palo, poi Di Addario impegna Sammarchi. Un minuto dopo il Cattolica trova il pareggio: corner di Casolla e stacco vincente da centro area di Ceramicoli (1-1). Al quarto d’ora i padroni di casa restano in dieci per l’espulsione di Sartori per somma d’ammonizioni, la seconda per una simulazione. Una decizione che scatena le protese dei tifosi locali. Nonostante l’inferiorità numerica il Cattolica continua a spingere. Occasioni per Palazzi, Sylla, Bartomioli (palo), Di Addario. Gli ospiti si fanno pericolosi con El Abbassi e Tonelli.



IL TABELLINO

CATTOLICA-MEDICINA 1-1

CATTOLICA: Rossini, Casolla (48′ st M. Mercuri), Scoccimarro, Sale, Ceramicoli, Tombari, Bacchiocchi, Palazzi (24′ st Bara), Sylla (32′ st Bartomioli), Sartori, Di Addario. A disp.: Andreani, Dosio, Cruz, Fiaschini, Bacchielli, Protino. All. Freschi.

MEDICINA FOSSATONE: Sammarchi, Garelli (35′ st Giannini), Ferretti, Canova, Strazzari, Mascherini, De Brasi, Carboni (21′ st El Abbassi), Maiorano (14′ st Callegari), Tonelli, Graziano (38′ st Giangregorio). A disp.: Baldazzi, Dekanosidze, E. Mercuri, Negroni, Zirondelli. All. Gelli.

ARBITRO: Sangiorgi di Imola (Savorani di Lugo di Romagna e Bartoletti di Cesena).

RETI: 13′ pt Tonelli, 7′ st Ceramicoli.

NOTE: ammoniti: Ferretti, Sale, Callegari. Espulso: 15′ st Sartori per somma d’ammonizioni.