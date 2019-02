Volley B2 femminile, grave sconfitta per la Caf Acli Stella nel derby col Cervia: 0-3

Sport

Rimini

| 18:09 - 24 Febbraio 2019

La squadra del Caf Acli Stella ko nel derby col Cervia.

Grave sconfitta casalinga per la Caf Acli Stella di fronte al Cervia (0-3). La squadra ospite ha sorpreso la Caf Acli Stella con la sua aggressività, voglia di lottare ed entusiasmo mentre la squadra di Mussoni è parsa nervosa e in difficoltà. Il primo set è molto equilibrato fin dall’inizio, sempre con uno o due punti di vantaggio per l’una o per l’altra squadra quando però sul 23 pari i due punti conclusivi li costruisce Cervia con decisi attacchi finali.

La Caf Acli Stella reagisce nel secondo set e si porta subito in vantaggio per 5 a 1 lasciando ben sperare nella svolta, ma poco alla volta il Cervia si fa sotto (8 pari) e si porta in avanti sempre con andamento punto a punto e prende un buon vantaggio al 19-22 che mantiene fino alla fine del set.

Nel terzo set il tecnico Mussoni mischia le carte e nella formazione iniziale non compare Ambrosini e Francia che lasciano il posto a Bigucci e Cicoria ma il morale non sostiene la squadra e lascia allontanare il Cervia che marcia con alti rendimenti (11 a 21). Rientra in campo Francia e si dà più forza all’attacco e si arriva al 19-22 ma prima Bosio da seconda linea e poi Di Fazio con attacco mani fuori stroncano ogni possibilità di reazione e conducono il Cervia alla meritata vittoria della gara. Prossimo sabato la Stella va a Forlì.

IL TABELLINO

CAF ACLI STELLA-MY MECH CERVIA 0-3

Caf Acli Stella: Ambrosini 1, Cicoria 2, Gugnali 6, Bologna 10, Francia 11, Costantino 9, Mazza 10, Bascucci 0, Bigucci 0, Jelenkovich lib 1. Ne. Serafini lib, Bianchi, Tomassucci. All. Mussoni.

Haly 4, Fortunati 7, Ceroni 8, Bosio 16, Ricci 12, Di Fazio 10, Fabbri Lib1 0, Toppetti lib2. Ne. Pas, Petta, Gasperini, Dallara. All. Baghiroli.

PARZIALI: 23-25, 21-25, 21-25

NOTE: Muri: St. 8 Ce 9. Battute valide: St 5 Cv 6. Battute errate: St 8 Ce 9.