Calcio D, la Savignanese cala il tris: abbattuta la Vastese

| 17:25 - 24 Febbraio 2019

Longobardi autore del 3-0 alla Vastese (foto Roberto Magnani).

La Savignanese si impone per 3-0 sulla Vastese. Inizio strepitoso dei gialloblù, che mettono sotto gli avversari e scappano nei primi minuti. Prima Peluso, incontenibile, scarta tutti e serve magnificamente Francesco Manuzzi, abile a insaccare il vantaggio (4'). Già al 14' arriva il bis, firmato da Giacobbi, che segna di piede ribattendo in goal il miracoloso intervento del portiere abruzzese sull'incornata di Guidi avvenuta da angolo di Turci. La Savignanese sfiora più volte il tris prima del riposo.

Nella ripresa, complice il punteggio e la sicurezza messa in mostra da Pazzini e compagni (ancora pungenti in avanti con Tamagnini al volo e Longobardi), il match viene addormentato e viaggia veloce verso un successo meritato. Proprio nel finale arriva la ciliegina sulla torta con il tris firmato da Longobardi (90'). Prossimo match a Giulianova in trasferta.



SAVIGNANESE-VASTESE 3-0

SAVIGNANESE: Pazzini, Guidi (64' Brighi), Gregorio, Longobardi, Peluso (80' Pancotti), Noschese (64' Tamagnini), Giacobbi, Manuzzi F, Rossi, Manuzzi R (88' Giunchetti), Turci A disp: Dall'Ara, Battistini, Succi, Tamagnini, Brigliadori, Albini. All Farneti.

VASTESE: Patania, De Meio, Russo (35' Cicirello), Del Duca, Iarocci, Sbardella (84' Stivaletta), Fiore (58' Shiba), Palestrini, Leonetti, Capellupo (59' Russo), Kone. A disp: Selva, Cardinale, Conti, Di Giacomo, Palumbo. All Montani

Marcatori: 4' Manuzzi F, 14' Giacobbi, 90' Longobardi

Note: Ammoniti: Russo, Palestrini, Leonetti, Iarocci