Calcio D, la Sammaurese cade sul campo del Matelica per 3-1

| 17:13 - 24 Febbraio 2019

La squadra della Sammaurese sconfitta a San Mauro Pascoli.





Sconfitta esterna per la Sammaurese (3-1), che non trova il ritmo giusto e si arrende al forte Matelica. Avvio bruciante dei marchigiani, desiderosi di rivalsa dopo la sconfitta dell'andata. Bugaro è scatenato e insacca una doppietta nel giro di pochi minuti (11' e 15'). Passato lo shock, la truppa di mister Mastronicola reagisce e negli ultimi 20' mette apprensione alla difesa di casa, guadagnando anche una serie di calci d'angolo consecutivi dall'esito però non risolutivo.

Nella ripresa il trend rimane simile: i giallorossi ci provano e alzano il baricentro, tuttavia la formazione guidata da Tiozzo tiene bene dietro e allunga con Margarita (75'), prima del gol della bandiera di Diop (poi espulso nel recupero) a pochi istanti dal triplice fischio.





IL TABELLINO

MATELICA-SAMMAURESE 3-1

MATELICA: Avella, Visconti, De Luca, De Santis, De Marco, Benedetti, Bittaye, Favo (10' st. Pignat), Dorato, Margarita, Bugaro. A disp: Luglio, Cuccato, Riccio, Arapi, Santamsrianova, Lo Sicco, Demoleon, Florian. All Tiozzo.

SAMMAURESE: Baldassarri, Maioli, Soumahin (58' Sapucci), Rosini, Santoni, Lombardi N Lombardi L (80' Merciari), Errico, Zuppardo, Pieri (66' Diop), Louati A disp: Hysa, Giua, Alberighi, Hilaj, Pertutti, Toromani. All Mastronicola.

Marcatori: 11' e 15' Bugaro, 75' Margarita, 90' Diop

Note: Ammoniti: Santoni, Soumahin, Pieri, Lombardi N, Margarita. Espulsi: Diop.