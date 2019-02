Calcio D, il Santarcangelo vince in rimonta al Mazzola sul Giulianova: dallo 0-2 al 3-2

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 16:59 - 24 Febbraio 2019

L'attaccante del Santarcangelo Falomi, autore di una doppietta.

Importante vittoria al Mazzola del Santarcangelo in rimonta sul Real Giulianova. Il primo tempo si è chiuso sul 2-0 per gli ospiti. Nella ripresa l'ingresso dalla panchina dell'attaccante Falomi ha cambiato la partita: al 5' ha accorciato le distanze De Cerchio, poi Falomi ha segnato una doppietta. Con questo successo i gialloblù hanno lasciato penultimo posto e sono a soli tre punti dalla salvezza diretta.



SANTARCANGELO: Ragone, Guglielmi, Fabbri, Pescatore, Gabrieli, Bondioli, Corvino, Pigozzi, Bernardi, De Cerchio, Peroni. A disp. Battistini, Aristei, Bencivenga, Fuchi, Nasini, Cingolani, Falomi, Saporti, Guarino. All. Galloppa.

REAL GIULINAOVA: Pagliarani, De Grosso, Antonelli (25' st. Fuschi), Gori (25' st. Pierabella), De Fabritiis, Ferrini, Barlafante (17' st. Fazzini), Lenary, Tozzi, Borsoi, Napolano, Torelli. A disp. Mazzocchetti, Rinaldi, Tiari, Fuschi, Fazzini, Cipriani, Pierabella, Morra, Staffelli. All. Ettorre

ARBITRO: Bonacina di Bergamo (Cassano e Nicosia di Saronno)



RETI 14' pt. De Fabritiis, 35' Lenart, 5' st. De Cerchio (rigore), 18' st. Falomi, 28' st. Falomi.