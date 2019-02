Calcio 1a Cat: Polisportiva Sala ancora beffata nel finale, Bellaria trova il pari (1-1)

Sport

Cesenatico

| 16:49 - 24 Febbraio 2019

Indelicato attaccante del Bellaria ancora a segno.

POLISPORTIVA SALA: Golinucci, Pagan, Velella, Bartolini Y., Stambazzi (57' Benedetti), Calandrini, Orlandi (61' Fabbri Manuel), Quarta; Matteoni (40' Pagliarani), Pellegrini (93' Zoffoli N.), Vernocchi (74' Marconi).

In panchina: Pollani, Cialotti, Lucchi, Fabbri Mattia. All.Bartolini M.

BELLARIA: Mignani, Floris, Magnani (57' Gambuti), Fusi, Moramarco, Zaghini, Cuni (89' Vasini B.), Chiussi, Di Cristofaro (69' Aruci), Indelicato, Chiussi (52' Aragao).

In panchina: Sapucci, Vasini A., Zoffoli L., Antonelli, Vasili. All. Reciputi.

ARBITRO: Zampa di Cesena.

RETI: 49' Pellegrini (S), 90' Indelicato (B).

NOTE: ammoniti Magnani, Di Cristofaro, Pellgrini, Zoffoli N. Angoli 4-3.



Un gol di Indelicato evita al Bellaria la sconfitta sul campo della Polisportiva Sala, che come a Secchiano, gara con il Novafeltria, si fa raggiungere nel finale. Primo senza troppe emozioni, ripresa subito nel vivo con il gol di Pellegrini, che al 49' supera Mignani da fuori area. Aragao, appena entrato, impegna al 53' il portiere Golinucci, che salva in angolo. Protesta il Bellaria, nel giro di un minuto, per un rigore negato a Gambuti (75') e una rete annullata (76'). Ci pensa Indelicato al 90' a firmare il gol del pareggio su assist di Aragao. Nel recupero Gambuti sfiora di testa il gol del sorpasso.