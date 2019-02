Fuori pericolo il 22enne di Novafeltria rimasto ferito in un incidente

Attualità

Novafeltria

| 13:09 - 24 Febbraio 2019

E' fuori pericolo il 22enne di Novafeltria, E.S., rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica, alle 2.30 circa, a Secchiano. (Vedi notizia). Le sue condizioni, al momento dell'intervento dei soccorritori, erano gravi, ma fortunatamente l'intervento del personale sanitario ha scongiurato la tragedia. Il ragazzo viaggiava da solo in auto, ha perso il controllo della vettura ed è finito fuori strada, scontrandosi contro il muretto di un'abitazione.



RINVIATA LA PARTITA DI CALCIO DELLA SUA SQUADRA. Non si giocherà la gara, valevole per la 21esima giornata del girone H di Prima Categoria, tra la squadra in cui gioca il ragazzo, il Novafeltria, e il Real San Clemente. La società gialloblu scrive in una nota: "La partita di oggi contro il Real San Clemente è stata rinviata a data da destinarsi in quanto nella decorsa nottata un nostro giocatore è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Attualmente è ricoverato e per il momento ci riserviamo dal fornire ulteriori notizie. Ringraziamo il Real San Clemente per aver accolto la nostra richiesta di rinvio della gara".