Fanno la spesa senza pagare ai Malatesta, arrestate due giovani ladre

| 12:49 - 24 Febbraio 2019

Centro commerciale 'I Malatesta' di Rimini.

Nel tardo pomeriggio di sabato due ragazze sono state arrestate per un furto al centro commerciale 'I Malatesta' di Rimini. E' stato il personale addetto alla videosorveglianza a notare le due, una 19enne e una 23enne nate a Trento e dimorate tra Riccione e Coriano, mentre nascondevano diversi prodotti alimentari in un carrellino, prelevandoli dagli scaffali. I sospetti erano fondati, visto che le giovani sono uscite dal supermercato dal varco riservato alle persone che non hanno effettuato acquisti. La Polizia era già stata allertata: sul posto una pattuglia dell Volanti, che ha arrestato la 19enne e la 23enne per furto aggravato in concorso. La 19enne aveva inoltre rubato un body per neonati in un altro negozio del centro commerciale, nascondendolo sotto la maglia. Saranno processate per direttissima lunedì 25 febbraio: al momento si trovano ai domiciliari.