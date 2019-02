Asse Coriano-San Pietro per proporre un confronto diretto tra sindaci e Governo

Attualità

Coriano

| 11:00 - 24 Febbraio 2019

Gabriele Tasso, Giuseppe Conte, Roberto Fico e il sindaco di Coriano Domenica Spinelli.

Si è tenuto sabato l'incontro dei sindaci di Coriano, Domenica Spinelli e di San Pietro Mussolino (VI), Gabriele Tasso, con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e il presidente della Camera, Roberto Fico, nell'ambito di un meeting con altri 400 sindaci da tutta Italia voluto per illustrare problematiche e proposte degli amministratori locali.



I due primi cittadini hanno concordato e poi sottoposto alle due cariche del Governo la proposta di organizzare un tavolo periodico di confronto diretto con i sindaci italiani.



«L'idea che abbiamo illustrato al Premier Conte e al Presidente Fico - spiega il sindaco Domenica Spinelli – è di fissare in agenda un appuntamento fisso ogni tre mesi in cui noi sindaci potremo aprire un filo diretto con le più alte cariche dello Stato e del Governo.



Si potranno affrontare tematiche specifiche che ci toccano nel vivo del nostro ruolo, favorendo un aggiornamento puntuale e diretto ai rappresentanti di Governo ed un confronto anche tra noi sindaci per costruire insieme proposte efficaci e possibilmente risolutive.



Il contatto con i territori che i sindaci vivono ogni giorno potrà così giungere, senza alcuna mediazione, dove è più difficile venga percepito ma dove le soluzioni ai problemi devono essere imbastite.



Ringraziamo i presidenti Conte e Fico per averci ricevuti e per aver manifestato interesse per la nostra proposta che ora ci siamo impegnati a tradurre in un progetto formale da inviare a breve in forma ufficiale.»