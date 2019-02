Esce di strada con l'auto e resta incastrato nella vettura, grave un 22enne

Cronaca

Novafeltria

| 06:12 - 24 Febbraio 2019

Foto di repertorio.

Grave incidente nella notte a Secchiano di Novafeltria. Un ragazzo di 22 anni, per ragioni ancora da stabilire, ha perso il controllo della sua auto mentre percorreva via Montefeltro a Secchiano di Novafeltria all'altezza del bivio per San Leo finendo fuori strada. E’ successo alle 2.30 di oggi, 24 febbraio. Ferito, il ragazzo è rimasto incastrato all’interno della vettura. Il 22enne è stato stabilizzato dal personale del 118 e trasferito al 'Bufalini' di Cesena in codice rosso. I rilievi dell'incidente sono stati fatti dai carabinieri che dovranno ricostruire quanto accaduto. Non ci sono altri mezzi coinvolti.