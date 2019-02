Volley B2 femminile, nel derby di Lugo l'Emanuel passa al tie break (2-3): playoff ad un passo

Sport

Rimini

24 Febbraio 2019

Esaltante successo dell'Emanuel Riviera Volley nel derby di Lugo per 3-2.

Nel combattutissimo derby al PalaLumagni di Lugo alla fine la spuntano le ragazze dell'Emanuel Riviera Volley sulla Liverani Lugo. La squadra di Nanni è stata davvero brava a ribaltare una partita che era sul 2-0 per le padroni di casa: 2-3 il finale per le riminesi (25-23 26-24 23-25 21-25 10-15). Tutti combattutissimi i primi quattro set in cui entrambe le squadre hanno dato davvero spettacolo.

Nel quinto, il RVR è partito a tutto gas, andando al cambio campo sull'8-1, e chiudendo abbastanza agevolmente l'incontro.

Dopo i fantastici successi infrasettimanali delle giovanili dell'U16 regionale, questo risultato della prima squadra conferma che la compagine riminese occupa meritatamente la quarta posizione in classifica in entrambi i campionati

Con la sconfitta della Bluline Forlì ora i play off sono davvero a un passo, a solo un punto di distanza. Nonostante ciò, i vertici della società ribadiscono che gli obiettivi restano la conferma della categoria e la crescita delle formazioni giovanili.

EMANUEL: Catalano 2, Leonardi 23, Vujevic 15, Orsi 3, Zucchini 7, Godenzoni 15, Nicoletti, Benvenuti, .Macchi L. NE Aglio, Ariano, Bissoni.