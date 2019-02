Basket C Gold, Albergatore Pro sbanca Anzola 97-61. E' rientrato Luca Bedetti

Sport

Rimini

| 23:47 - 23 Febbraio 2019

Altra esultanza per Albergatore Pro: sbancata Anzola.

Un'altra netta affermazione di Albergatore Pro, questa volta ad Anzola per 97-61. Partita in equilibrio in avvio (15-11), poi i biancorossi al 10' allungano fino al 30-17. Nel secondo parziale sugli scudi Moffa e Francesco Bedetti (31 punti complessivamente) e match ipotecato all'intervallo: 55-36. Il resto è una cavalcata trionfale fino al 97-61. Per il rientrante Luca Bedetti 15 punti.

Da seganalre le prove di Bedetti F. (21, 6/9 da due e 6/8 ai liberi) Moffa (19 punti, ¾ da due, 4/4 da tre), Bianchi (Bianchi 5/5 da due). Rimini ha tirato col 71 per cento da due, il 39 da tre. I rimbalzi sono stati 38 contro 26.

IL TABELLINO

ANZOLA: Parmeggiani F., Parmeggiani S. 19, Parisini, Baccilieri 10, Cerulli 2, Venturi 5, Fanti, De Ruvo 15, Caroldi, Donati 10.

ALBERGATORE PRO: Vandi 2, Bianchi 13, Pesaresi 3, Moffa 19, Ramilli 10, Rivali 6, Bedetti L. 15, Guziur, Bedetti F., Saponi 2, Broglia 6.

ARBITRI: Riccardi di Parma e Femminella di Reggio Emilia.