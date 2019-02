Volley B maschile, la Rovelli sconfitta 3-0 dalla corazzata Portomaggiore

Sport

Morciano

| 23:23 - 23 Febbraio 2019

La dociaria Rovelli cade 3-0 a Portomaggiore.

Alla prova contro la corazzata Portomaggiore dell’ex Marzola, la Rovelli cede 3-0 ma non sfigura affatto, anzi peccato per quel primo set sempre condotto con buona autorità fino al 21, poi la spinta veemente degli ambiziosi ferraresi, ha fatto pendere la bilancia dalla parte dei padroni di casa. E’ venuto invece un po’ a mancare il bomber principale Morichelli: purtroppo la sua settimana in allenamento è stata alquanto travagliata, e ne ha pagato le conseguenze in partita, risultando meno efficace del solito. Ora senza ansia, ci si concentra sul prossimo impegno casalingo, contro i reggiani del San Martino in Rio.

IL TABELINO

PORTOMAGGIORE - MORCIANO 3 – 0

PORTOMAGGIORE: Marzola 4, Bartoli 12, Porcellini 7, Bacca 11, Spiga 5, Scalorbi 1, lib Cesarini, Faiulli 0, Toscani 2, Belloni, Bertarello 1, Pirazzoli 1. All. Taborda.

DOLCIARIA ROVELLI : Stella 4, Morichelli 5, Omaggi 1, Vanucci 6, Kiva 9, Mille 11, Libero Maggioli, Daniel, Benini n.e, Fabbri 1. All. Rovinelli.

ARBITRI: Tizzanini – Spitaletta

PARZIALI: 25-22, 25-14, 25-18

NOTE: PORTOMAGGIORE : b.s. 12 ace 4 muri 4 errori 7; ROVELLI : b.s. 14 ace 1 muri 2 errori 17